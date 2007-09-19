В Україні буде дощова погода

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність. У більшості центральних, Одеській, Миколаївській, Сумській, Харківській областях часом дощі, місцями сильні дощі, окремі грози. На решті території переважно без опадів.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер буде північно-західний, 7-12 м/с, у центральних, південних областях та на півночі Лівобережжя подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 10-15°, у західних та північних областях 4-9°; вдень 13-18°, у східних областях та Приазов`ї 19-24°, в Криму до 28°; у Карпатах вночі заморозки 0-2°, вдень 9-14° тепла.

21-22 вересня - мінлива хмарність. У західній частині без опадів, на решті території місцями невеликі дощі (21 вересня у Кіровоградській, Харківській, Сумській, Миколаївській, Одеській областях повсюди). Вночі та вранці в Україні подекуди тумани. Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі у західній частині 4-9° тепла, на решті території 7-12°, на півдні та на узбережжі морів 13-18°; вдень 15-20°, в Криму, Приазов`ї та на Луганщині 21-26°; у Карпатах вночі 21 вересня заморозки 0-2°, 22 вересня 1-6° тепла, вдень 10-15° тепла.

23-24 вересня у західних областях без опадів; температура вночі 3-9° тепла; вдень 15-20°, на Закарпатті до 22° (в Карпатах 9-14°). На решті території окремі (у Криму повсюди) невеликі короткочасні дощі, грози; температура вночі 6-12°, на півдні та узбережжі морів до 15-17°, вдень 17-22°, на півдні до 23-25°.

У Києві та області у четвер опади не очікуються. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура у Києві вночі 6-8°, вдень близько 15°; по області вночі 4-9°, вдень 13-18°.

21-22 вересня - мінлива хмарність. Місцями невеликий дощ. Вночі та вранці подекуди туман. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12° тепла, вдень 15-20°.

23-24 вересня - окремі невеликі короткочасні дощі, грози. Температура вночі 6-11°, вдень 17-22°.