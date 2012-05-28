Новий термінал «Борисполя» почне приймати регулярні рейси з 1 серпня

Новий термінал D міжнародного аеропорту «Бориспіль» почне приймати регулярні рейси з 1 серпня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу віце-прем'єр-міністр - міністр інфраструктури України Борис Колесніков.

«З 1 серпня термінал D прийматиме регулярні рейси. Завтра (29 травня – УНІАН) буде перший рейс, однак він буде чартерним», - сказав він.

Б.Колесніков також повідомив, що орієнтовно у жовтні-листопаді 2012 року планується оголосити конкурс на концесію аеропорту «Бориспіль».

Окрім того, він повідомив, що до кінця 2013 року можливе об'єднання у терміналі D як міжнародних, так і внутрішніх рейсів.

За словами генерального директора аеропорту «Бориспіль» Антона Волова, є попередні домовленості про те, що першою у новий термінал D зайде авіакомпанія Lufthansa. Крім того, А.Волов відзначив, що «процес переміщення авіакомпанії у новий термінал тривалий, оскільки є договори оренди».

Крім того, А.Волов повідомив, що обслуговуванням терміналу D опікуватиметься сам аеропорт. «Цей термінал ми обслуговуватимемо самостійно», - сказав він.

Нагадаємо, сьогодні в Києві відкрився найбільший в Україні новий термінал D ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», який може обслуговувати до 15 млн пасажирів на рік.

Площа термінального комплексу 107 тисяч квадратних метрів.

Вартість проекту 4,8 млрд грн.

Термінальний комплекс D оснащено 11 стаціонарними аеромостами для посадки і висадки пасажирів. Це дає можливість приймати 6 великих і 5 середніх літаків.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - найбільший аеропорт України, розташований на відстані 29 км від Києва. Він обслуговує більш як 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Є єдиним аеропортом України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси.

Аеропорт «Бориспіль» у 2011 році збільшив пасажиропотік на 20% порівняно з 2010 роком - до 8 млн осіб, у І кварталі 2012 року пасажиропотік збільшився на 12% - до 1,588 млн пасажирів.