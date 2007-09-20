Українських туристів у Єгипті стає дедалі більше

Туристичний потік з України на курорти Єгипту в сезоні 2007/2008 рр. зросте на 25-30%.

Таку думку на прес-конференції в УНІАН висловив генеральний директор фірми-туроператора «Karya tour» Олексій ТУГАЙ.

Він зазначив, що такий прогноз базується на динаміці зростання турпотоку з України до Єгипту останніми роками, а також на чиннику стрімкого зростання українського ринку турпослуг.

Гендиректор повідомив, що за підсумками 2006 року місткість ринку турпослуг в єгипетському напрямку перевищила 140 млн. дол. (180 тис. туристів), а враховуючи те, що в період січня-липня 2007 року Єгипет відвідало вже 120-130 тис. українців, місткість ринку може значно зрости.

О.ТУГАЙ повідомив також, що в сезон (жовтень-травень) 2007/2008 рр. компанія «Karya tour» має намір збільшити кількість чартерних авіарейсів в Шарм-ель-Шейх і Хургаду до 11-ти на тиждень, а також відкрити постійно діючий офіс в Хургаді. Таким чином, компанія планує збільшити кількість своїх клієнтів до кінця сезону до 18-20 тис. людей.

Довідка УНІАН. За даними Державної прикордонної служби України, в 2006 році Єгипет відвідало 180 тис. 45 громадян України, що на 53,9% більше, ніж в 2005 році. За темпами приросту Єгипет по популярності у українських туристів займає друге місце після Туреччини. У січні-серпні 2007 року кількість чартерних авіарейсів з України до Єгипту щотижня становила близько 20.