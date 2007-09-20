Тимошенко: закликаю не пити воду з іноземними марками

Після перемоги БЮТ на дострокових виборах в Україні буде запроваджена ефективна система контролю якості продуктів харчування і медикаментів. Про це Юлія ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на прес-конференції в Дніпропетровську, повідомили УНІАН у прес-службі блоку.

Вона зазначила, що така система контролю повністю зруйнована. «В Україні сьогодні немає лабораторії біоеквівалентності, і ніхто не знає, що ви купуєте в аптеках: крейду чи лікувальну субстанцію. Коли ви купуєте йогурт, люди навіть не знають, які інгредієнти як впливають на здоров’я і забезпечують його тривалий термін зберігання», - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що в кожній країні існує потужна система контролю всього, що люди споживають.

Лідер БЮТ також розповіла, що провила експеримент з контролю якості води, яка сьогодні продається в Україні, у тому числі під відомими світовими марками.

«Для своєї родини я проконтролювала якість води щодо хімічного складу і які вона має показники. Тому сьогодні зі знанням справи закликаю не пити воду, яка має іноземні марки, тому що насправді нікому невідомо, що під цими світовими марками розливають в Україні. І найчистіша вода, яку ми знайшли – це «Моршинська», - сказала вона.

«Коли ми станемо владою, ми обов’язково встановимо контроль за якістю води», - пообіцяла лідер БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО також заявила, що нова влада встановить великі штрафні санкції за хімічні викиди.

За її словами, у Дніпропетровській області склалася майже катастрофічна ситуація з екологією. «Коли ми чесно приватизували «Криворіжсталь» і хотіли 10% спрямувати на екологічні програми у Дніпропетровській області, і зокрема у Криворізькому басейні, - все це зарубали після того, як мене звільнили з уряду», - сказала лідер БЮТ.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО вважає, що необхідно відмежувати великі корпорації від влади. Тому що коли великі корпорації одночасно є владою, вони не будуть обмежувати себе ніякими штрафними санкціями і санітарними нормами.