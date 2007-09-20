Шведи не знайшли алкоголю в крові українського пілота
Капітана затримали ще 4 вересня
Аналіз крові капітана літака авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України” Миколи ЛЕБЕДЄВА, затриманого 4 вересня у стокгольмському аеропорту “Арланда”, не підтвердив наявності в ній алкоголю.
Як повідомили сьогодні на прес-конференції в УНІАН представники керівництва авіакомпанії, про це йдеться в медичному висновку від 11 вересня, зробленому шведськими фахівцями за направленням місцевої поліції.
У керівництві компанії заявляють, що результати аналізу доводять невинність українського льотчика.
Сам же пілот сьогодні, після того, як стало зрозуміло, що всі звинувачення у вживанні ним алкоголю перед польотом виявилися безгрунтовними, переживає психологічний стрес, зазначили учасники прес-конференції.
Як повідомила прес-секретар Державної авіаційної адміністрації України Наталія АЛЬОШИНА, розслідування інциденту триває і після отримання офіційного акту, а також враховуючи результати аналізу, ліцензію пілоту буде повернуто.
Як повідомляв УНІАН, 4 вересня в стокгольмському аеропорту “Арланда” було затримано громадянина України, капітана літака авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України”, за підозрою у вживанні алкоголю.