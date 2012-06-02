Підозрюваних у дніпропетровських терактах арештували

Сьогодні за погодженням прокуратури Дніпропетровської області чотирьом підозрюваним в організації вибухів, що сталися 27 квітня у місті Дніпропетровську Бабушкінський районний суд обрав запобіжний захід у вигляд взяття під варту.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі прокуратурі Дніпропетровської області.

За інформацією прокуратури, наразі заарештовані перебувають у Дніпропетровському слідчому ізоляторі.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня генеральний прокурор України заявив про затримання чотирьох підозрюваних у здійсненні терактів у Дніпропетровську 27 квітня. Тоді в центрі Дніпропетровська прогриміли 4 вибухи, в результаті яких постраждала 31 людина, зокрема 10 дітей.