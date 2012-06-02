Підозрюваних у дніпропетровських терактах арештували
19:02, 02 червня 2012Суспільство
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За інформацією прокуратури, наразі заарештовані перебувають у Дніпропетровському слідчому ізоляторі.
|Суд взяв під варту чотирьох затриманих за підозрою в організації вибухів у Дніпропетровську
Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі прокуратурі Дніпропетровської області.
За інформацією прокуратури, наразі заарештовані перебувають у Дніпропетровському слідчому ізоляторі.
Як повідомляв УНІАН, 1 червня генеральний прокурор України заявив про затримання чотирьох підозрюваних у здійсненні терактів у Дніпропетровську 27 квітня. Тоді в центрі Дніпропетровська прогриміли 4 вибухи, в результаті яких постраждала 31 людина, зокрема 10 дітей.
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