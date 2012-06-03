У Чернівцях обстріляли офіс партії Яценюка
10:54, 03 червня 2012Суспільство
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У ніч на неділю, 3 червня, у Чернівцях було скоєно напад на приміщення офісу Чернівецької обласної організації партії «Фронт Змін».
По вікнах офісу "Фронту змін" стріляли
Як повідомили УНІАН у прес-службі партії "Фронт Змін", близько другої години ночі спрацювала сигналізація, встановлена в офісі.
Працівники міліції та співробітники офісу, які прибули на місце події, виявили, що скло в офісі пробито кулею.
В цей час в офісі нікого не було. Офіс «Фронту Змін» розташований на першому поверсі багатоповерхового будинку.
У даний час на місці події перебувають правоохоронці.
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