У Чернівцях обстріляли офіс партії Яценюка

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії "Фронт Змін", близько другої години ночі спрацювала сигналізація, встановлена в офісі.

Працівники міліції та співробітники офісу, які прибули на місце події, виявили, що скло в офісі пробито кулею.

В цей час в офісі нікого не було. Офіс «Фронту Змін» розташований на першому поверсі багатоповерхового будинку.

У даний час на місці події перебувають правоохоронці.