Підозрюваного у побитті Саші Попової визнали осудним алкоголіком

Суд у Миколаєві постановив примусово доставити на наступне засідання 22 червня свідка у справі про жорстоке побиття в березні цього року 19-річної Олександри Попової – Марію Крістофі, винуватицю конфлікту, в результаті якого постраждала О.Попова.

Як передає кореспондент УНІАН, М.Крістофі не з'явилася на вчорашнє і сьогоднішнє засідання суду і не повідомила суд про причини нез'явлення.

Суддя Ленінського районного суду Миколаєва Олександр Беспрозваний зазначив, що її немає, і «сусіди не знають, де вона проживає».

На засіданні зачитувалися матеріали справи, протоколи оглядів місця події, допитів, опису особистих речей учасників подій, а також висновки експертів, медичні довідки і характеристики.

На запитання прокурора, судді і адвоката потерпілої обвинувачуваний Олександр Косінов найчастіше відповідав: “Не знаю» і «Важко відповісти». Такі відповіді він дав на запитання, чи здавлював він горло Олександри (що було зазначено у висновку експерта), де містяться особисті речі Олександри, які ніде не знайдено (труси, шкарпетки, колготки, чоботи), чи може кров, знайдена на лівій руці О.Косінова, належати О.Поповій, яким чином мобільний телефон дівчини опинився в його сумці.

У справі є характеристика О.Косінова, в якій сказано, що в 2008 році його було звільнено від проходження строкової військової служби, а також те, що він потребує примусового лікування від алкогольної залежності. Сам обвинувачений пояснив, що пити почав роки з два тому, але не міг назвати причину.

У висновку психіатрів, зокрема, зазначається, що О.Косінов не хворіє на жодні психічні захворювання і усвідомлює свої дії.

Ще в одній довідці вказано, що особливих успіхів у школі О.Косінов не виявляв, нині ніде не працює, зловживає спиртним, за характером запальний, вдома часто затіває сварки і бив свою громадянську дружину. Проте сама дружина - Дарина Богушинська - категорично спростувала те, що чоловік її бив.

При вирішенні питання про необхідність допиту винуватиці конфлікту – М.Крістофі, через яку й сталася сварка, а потім і побиття О.Попової, думки захисту і обвинувачення розійшлися.

Адвокат О.Попової Володимир Тимошин заявив, що не бачить необхідності в допиті М.Крістофі.

Водночас адвокат О.Косінова Світлана Гудзловенко зазначила, що «через цю жінку стався інцидент». «Як захисник, хочу знати все про конфлікт. Мій підзахисний визнає свою вину не в повному обсязі, тому необхідно відновити повну картину подій. Я акцентую на тому, що Косінов, якого обвинувачують в замаху на умисне вбивство з хуліганських мотивів, визнає завдання тілесних ушкоджень, але заперечує намір вбивства».

Як повідомляв УНІАН, 9 березня в одному з барів у Миколаєві 22-річний О.Косінов жорстоко побив О.Попову (8 квітня їй виповнилося 19 років). Дівчину привезли в миколаївську лікарню голою з тяжкими травмами.

На початку червня О.Попова після 50 днів коми опритомніла, сама рухається і їсть, намагається вставати на ноги, відгукується на прохання лікарів і мами, розуміє звернену до неї мову, але нічого не бачить.

6 червня в Ленінському районному суді Миколаєва почався суд над О.Косіновим.

Підсудному О.Косінову інкримінуються злочини, передбачені ч. 2 ст. 15, п.7 ч.2 ст. 115 (замах на умисне вбивство з хуліганських мотивів) і за ч.1 ст. 185 (заволодіння чужим майном) Кримінального кодексу України. Побивши О.Попову, О.Косінов роздягнув її і вкрав мобільний телефон вартістю 850 грн.