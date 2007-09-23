Два полотна Айвазовського пішли з молотка за 2 млн. євро

Дві картини знаменитого мариніста Івана Айвазовського продано на аукціоні в Цюріху майже за 2 млн. євро.

Як передає ІТАР ТАСС, прізвища покупців організатори торгів не назвали. Відомо лише те, що це російські колекціонери.

Рекорд аукціону встановила картина І.Айвазовського "Краєвид Ялти". Вона була створена художником в 1895 році. За неї віддали 1 млн. 243 тисячі євро. Друга картина "Вітрильник біля узбережжя" пішла з молотка за 730 тисяч євро.