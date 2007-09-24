Ющенко шукатиме дорогу до Януковича
Президент про тих, хто «ллє воду на млин» розбрату
Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловив впевненість, що на позачергових виборах до Верховної Ради 30 вересня переможуть саме демократи. На цьому Глава держави наголосив, виступаючи у неділю на закритті VI Всеукраїнського фестивалю козацької пісні «Байда» у Тернополі.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, В.ЮЩЕНКО підкреслив: «Я не сумніваюся, що вперше за 16 років української незалежності ми отримаємо у парламенті демократичну більшість».
«Я запропонував усім демократичним силам, починаючи від БЮТ і закінчуючи християнськими демократами, об’єднатися на вибори 30 вересня», – сказав В.ЮЩЕНКО. При цьому він висловив переконання, що «будь-який політик, якщо він «ллє воду на млин» розбрату демократичних сил, діє проти українського народу».
«Ми мусимо шукати дорогу одне до одного, прощати і разом дбати про національні пріоритети», – додав Президент. «Українська політика повинна зробити висновки з того, що відбулося за останні два роки. Нам чітко і ясно слід усвідомити, що може об’єднати демократичні сили», – сказав він.
«Мої принципи як Президента дуже прості – я дбаю про те, щоб Україна була єдиною державою. Переконаний, що це фундаментальний обов’язок Президента в усі часи», – сказав В.ЮЩЕНКО.
У Тернополі Президент також поклав квіти до пам’ятника Тарасу Шевченку.
Ввечері Глава держави завершив робочу поїздку на Тернопільщину і відбув до Києва.