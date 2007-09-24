Ющенко шукатиме дорогу до Януковича

Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловив впевненість, що на позачергових виборах до Верховної Ради 30 вересня переможуть саме демократи. На цьому Глава держави наголосив, виступаючи у неділю на закритті VI Всеукраїнського фестивалю козацької пісні «Байда» у Тернополі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, В.ЮЩЕНКО підкреслив: «Я не сумніваюся, що вперше за 16 років української незалежності ми отримаємо у парламенті демократичну більшість».

«Я запропонував усім демократичним силам, починаючи від БЮТ і закінчуючи християнськими демократами, об’єднатися на вибори 30 вересня», – сказав В.ЮЩЕНКО. При цьому він висловив переконання, що «будь-який політик, якщо він «ллє воду на млин» розбрату демократичних сил, діє проти українського народу».

«Ми мусимо шукати дорогу одне до одного, прощати і разом дбати про національні пріоритети», – додав Президент. «Українська політика повинна зробити висновки з того, що відбулося за останні два роки. Нам чітко і ясно слід усвідомити, що може об’єднати демократичні сили», – сказав він.

«Мої принципи як Президента дуже прості – я дбаю про те, щоб Україна була єдиною державою. Переконаний, що це фундаментальний обов’язок Президента в усі часи», – сказав В.ЮЩЕНКО.

У Тернополі Президент також поклав квіти до пам’ятника Тарасу Шевченку.

Ввечері Глава держави завершив робочу поїздку на Тернопільщину і відбув до Києва.