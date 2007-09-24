У Британії зафіксували новий випадок хвороби “синього язика”

У Великій Британії виявлено новий випадок захворювання корови на хворобу “синій язик”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Єврокомісії з посиланням на ветеринарну службу Великої Британії, тварину з симптомами хвороби було виявлено на фермі великої рогатої худоби між Іпсвічем та Саффолком.

Зараз результати аналізів перевіряються у референтній лабораторії ЄС в Пірбрайті.

Вірус “синього язика” передається комахами, вражаючи домашніх та диких жуйних тварин. Вірус найчастіше реєструвався у країнах Південної Європи, однак у 2006 і 2007 роках почав з’являтися у Центрально-Північній Європі, сягнувши 12 тисяч випадків цього року (у Бельгії, Нідерландах, Франції, Люксембургу та Німеччині).