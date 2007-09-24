У Британії зафіксували новий випадок хвороби “синього язика”
10:10, 24 вересня 2007Суспільство
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Результати аналізів перевіряють у лабораторії ЄС
У Великій Британії виявлено новий випадок захворювання корови на хворобу “синій язик”.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Єврокомісії з посиланням на ветеринарну службу Великої Британії, тварину з симптомами хвороби було виявлено на фермі великої рогатої худоби між Іпсвічем та Саффолком.
Зараз результати аналізів перевіряються у референтній лабораторії ЄС в Пірбрайті.
Вірус “синього язика” передається комахами, вражаючи домашніх та диких жуйних тварин. Вірус найчастіше реєструвався у країнах Південної Європи, однак у 2006 і 2007 роках почав з’являтися у Центрально-Північній Європі, сягнувши 12 тисяч випадків цього року (у Бельгії, Нідерландах, Франції, Люксембургу та Німеччині).
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