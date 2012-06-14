В Україні пройде Всесвітній газетний конгрес і Всесвітній форум редакторів

Як повідомили УНІАН організатори подій, про це голова Держкомтелерадіо України Олександр Курдінович заявив сьогодні на прес-конференції.

"Держава зацікавлена в тому, щоб захід пройшов успішно - через цілу низку причин. З погляду міжнародного іміджу України, для нас це level up у питанні визнання прав людини і громадянських свобод - сам за себе промовисто говорить той факт, що саме в Україні проводиться Світовий газетний конгрес і Світовий форум редакторів. Та й усередині країни нам є що показати закордонним колегам - більше року успішно працює закон про доступ до публічної інформації, а реальна проблематика українських медіа, як правило, пов'язана виключно з економічними питаннями", - сказав О.Курдінович.

Відповідаючи на запитання журналістів про перспективу розвитку медійного бізнесу в Україні, президент групи компаній United Media Holding (UMH Group) Борис Ложкін зазначив, що "WAN-IFRA (Всесвітня асоціація газет і газетних видавців – УНІАН) робить ставку на розвиток українського ринку преси - наш ринок порівняно невеликий, непростий, але дуже перспективний. Медіа-індустрія повинна розвиватися як галузь економіки - бути відкритим, цивілізованим бізнесом. Для цього, з одного боку, преса повинна користуватися довірою з боку громадянського суспільства й існувати за рахунок своїх читачів, з іншого - необхідний прозорий для всіх регламент її діяльності, у тому числі і законодавчо закріплений".

На запитання, що саме чекають організатори від проведення в Україні цього заходу, генеральний директор Української асоціації видавців періодичної преси (УАВПП) Олексій Погорєлов відповів: "Дізнатися про найефективніші рішення у видавничому бізнесі від лідерів світової індустрії новин, розповісти про себе і знайти можливості для розвитку бізнесу і спільних проектів, обмінятися досвідом з колегами, дістати підтримку – ось чому не можна не взяти участь у Світовому газетному конгресі в Києві у вересні».

За його словами, щоб зробити участь доступнішою для українських видавців, УАВПП забезпечила для своїх членів унікально низьку ціну - удвічі нижчу, ніж для членів WAN-IFRA.

«Окремі слова подяки я хочу сказати нашому генеральному партнерові - Групі компаній Дмитра Фірташа Group DF», - додав О.Погорєлов.

Висловлюючи свою позицію щодо проведення в Україні 64-го Світового газетного конгресу і 19-го Світового форуму редакторів, голова Ради директорів Групи компаній Group DF, голова Федерації роботодавців України Дмитро Фірташ зазначив: "Україна є найбільшою європейською країною, займає сильні позиції на міжнародних ринках і повинна займати гідне місце в суспільному і політичному житті Європи і світу. Ми хочемо, щоб європейці, члени світової спільноти більше знали про Україну, про її можливості, економіку, історію, культуру. Це дуже важливо в епоху єдиного інформаційного простору".

Директор із зовнішніх зв'язків і комунікацій Group DF, заступник голови Федерації роботодавців України Ганна Безлюдна наголосила: "Сьогодні інформація стирає межі між країнами. І всі ми – громадяни єдиного інформаційного світу. І в розвитку цього світу головна роль належить ЗМІ. Світовий конгрес преси і Форум видавців, які пройдуть у Києві, зроблять Україну більш упізнаваною і впливовою у світі глобальної інформації".

64-й Світовий газетний конгрес і 19-й Світовий форум редакторів пройде 2-5 вересня 2012 року в Києві під гаслом "Формуючи майбутнє газет". В ході зібрання розглядатимуться різні теми, життєво важливі для будь-якого видавця і редактора, який прагне успіху, як у друкованих, так і в цифрових ЗМІ: Навколо світу за 60 хвилин - перспективи розвитку медіа в ключових регіонах; Лідери, що визначають майбутнє, - кращі приклади в рамках індустрії і за її межами; Лідерство - Управління новими новинними організаціями незвіданими шляхами; Прибуток - Визначення зростання і нові стратегії прибутку; Аудиторія - Принципи реклами і залучення читачів; Майбутнє друкованої індустрії для видавничого бізнес-середовища; Цифрова революція - платний контент, планшетні комп'ютери і смартфони; Глобальний звіт з інновацій у газетній індустрії.

Генеральний партнер проведення Конгресу і Форуму - Група компаній Дмитра Фірташа Group DF.

Головний інформаційний партнер Конгресу і Форуму - "UMH Group"

Офіційна приймаюча сторона WAN 2012 - Українська асоціація видавців періодичної преси.

Офіційний комунікаційний партнер УАВПП в рамках проведення Конгресу і Форуму - Український інститут розвитку медіа (UMDI).