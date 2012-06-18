Луганські прикордонники пропустили майже 2 тисячі футбольних фанів
03:03, 18 червня 2012Суспільство
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З початку Євро-2012 луганські прикордонники пропустили через державний кордон близько 2 тисяч уболівальників.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Луганського прикордонного загону, починаючи з 1 червня для уболівальників діє процедура спрощеного перетину українсько-російського кордону.
Для оформлення гостей Євро-2012 на пункті пропуску «Ізварине» створено спеціальний коридор. В середньому, завдяки спрощеній системі, процедура оформлення займає близько 10 секунд.
Персонал пункту пропуску пройшов підготовку і може вільно спілкуватися з гостями англійською і німецькою мовами.
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