Луганські прикордонники пропустили майже 2 тисячі футбольних фанів

Як повідомили УНІАН у прес-службі Луганського прикордонного загону, починаючи з 1 червня для уболівальників діє процедура спрощеного перетину українсько-російського кордону.

Для оформлення гостей Євро-2012 на пункті пропуску «Ізварине» створено спеціальний коридор. В середньому, завдяки спрощеній системі, процедура оформлення займає близько 10 секунд.

Персонал пункту пропуску пройшов підготовку і може вільно спілкуватися з гостями англійською і німецькою мовами.