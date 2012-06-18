Тігіпко: уряд готує легалізацію зарплат
07:28, 18 червня 2012Суспільство
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У 2013-2014 роках уряд планує збільшувати усі соціальні виплати та пенсії.
Про це заявив віце-прем’єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій Тігіпко в п`ятницю в Миколаєві під час зустрічі з ветеранами підприємства «Зоря»-«Машпроект», повідомили УНІАН у прес-службі політика.
«2013-2014 роки стануть роками зростання соціальних виплат, насамперед пенсій», - підкреслив віце-прем’єр.
За його словами, додаткові кошти для цього будуть знайдені завдяки проведенню легалізації ринку праці та заробітних плат.
«Уряд готує пакет законів з легалізації зарплат. Ми розраховуємо отримати значне збільшення надходжень до Пенсійного фонду і спрямувати ці кошти на виплату та підвищення пенсій», - сказав С.Тігіпко.
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