Тігіпко: уряд готує легалізацію зарплат

Про це заявив віце-прем’єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій Тігіпко в п`ятницю в Миколаєві під час зустрічі з ветеранами підприємства «Зоря»-«Машпроект», повідомили УНІАН у прес-службі політика.

«2013-2014 роки стануть роками зростання соціальних виплат, насамперед пенсій», - підкреслив віце-прем’єр.

За його словами, додаткові кошти для цього будуть знайдені завдяки проведенню легалізації ринку праці та заробітних плат.

«Уряд готує пакет законів з легалізації зарплат. Ми розраховуємо отримати значне збільшення надходжень до Пенсійного фонду і спрямувати ці кошти на виплату та підвищення пенсій», - сказав С.Тігіпко.