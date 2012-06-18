Журналістка виграла суд за зарплату

Як повідомили УНІАН в НМПУ, вона вимагала погасити заборгованість з зарплати, сплатити за усі дні затримки розрахунку і виплатити компенсацію за моральну шкоду.

Розгляд скарг журналістки в судах та інших інстанція тривав кілька місяців. При цьому А.Мазітова користувалась юридичною підтримкою НМПУ.

Суд задовольнив вимоги журналістки щодо зарплати, а також присудив виплатити компенсацію за затримку розрахунку і компенсацію моральної шкоди.

Як повідомлялося, у лютому 2012 року звільнені журналісти, перед якими не погасили зарплатні борги, звернулись зі скаргою до Територіальної державної інспекції праці. Заступник начальника ТДІП М.Жилякова у березні 2012 року у своєму листі зазначила: «Перевіркою встановлено, що в порушення законодавчо-встановлених строків виплати заробітної плати, передбачені ст.115 КЗпП України, у товаристві існує заборгованість по заробітній платі перед 68 працівниками за період з жовтня 2011 року по лютий 2012 року у сумі 1 183 102,04 грн, з них перед звільненими працівниками у сумі 839 750,46 грн, що є порушенням ст. 116 КЗпП України та підтверджуються наданою для перевірки довідкою про стан заборгованості по заробітній платі за підписом директора товариства Супруна С.І. а також звітом з праці (Форма №1-ПВ) за січень-лютий 2012 року».

За результатами перевірки матеріали було направлено до прокуратури Києва для вирішення питань про порушення кримінальної справи за ст.175 КК України. Директору товариства також видано припис про усунення виявлених порушень законодавства про працю.

Проте ця вимога так і не була виконана роботодавцем, що і змусило членів профспілки звернутись до суду. Київська міська прокуратура навіть порушила кримінальну справу проти генерального директора видавництва “Блик” Сергія Супруна.