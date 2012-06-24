У Києві водій збив двох даішників, намагаючись потрапити в заборонену зону

У Києві водій автомобіля Тойота RAV-4 збив двох співробітників ДАІ, намагаючись потрапити в заборонену для руху транспорту зону біля НСК «Олімпійський», на якому сьогодні має відбутися чвертьфінальний матч Чемпіонату Європи з футболу між збірними Англії та Італії.

Як повідомили УНІАН у столичному управлінні ДАІ, інцидент стався біля в’їзду до підземного паркінгу на вулиці Кропивницького, 10.

У ДАІ зазначили, що цьому передувала зупинка працівниками державтоінспекції водія на перетині вулиць Басейної та Еспланадної. Той намагався в’їхати в заборонену для руху зону, збивши пластмасові фішки та відповідний знак.

Після цього, не зважаючи на вимоги співробітників ДАІ надати документи, перепустку та пояснити, з якою метою він в’їжджає на заборонену територію, власник авто почав тікати і був зупинений лише біля зачинених воріт підземного паркінгу, де при відкритті збив двох даїшників, які перегородили йому шлях для руху.

На місці події зараз працюють слідчо-оперативні групи.