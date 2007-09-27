Наркотичний рекорд на Луганщині: коноплі косять комбайнами

Правоохоронці виявили нелегальні посіви, площа яких вражає – понад 40 гектарів. Вага врожаю перевищила 40 тонн.

Коноплі добре замаскували, посіявши разом із соняшниками. Якби наркотична сировина потрапила на чорний ринок, її господарі збагатилися б на 10 мільйонів доларів. Зловмисники вже затримані й дають свідчення.

Якщо минулого року загальна кількість вилучених правоохоронцями незаконно вирощених конопель не перебільшувала 5 тонн, то вже на вересень цього року ця цифра в 14 разів більша.

ICTV