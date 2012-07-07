Під Українським домом голодують 5 людей

Як передає кореспондент УНІАН, на даний час біля Українського дому перебувають понад 50 осіб, 5 з яких проводять голодовку на знак протесту проти прийняття закону "Про засади державної мовної політики".

Мітингувальники наголошують, що незважаючи на те, що вони представляють різні політичні сили, вони не хочуть політизувати це питання і вимагають відміни цього закону. Зокрема біля Українського дому зібрались представники з різних регіонів України і очікується прибуття нових людей.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 3 липня, Верховна Рада ухвалила закон "Про засади державної мовної політики", чим спричинила хвилю протестів по всій Україні.

Ухвалений закон, котрий набуде чинності після підписання Президентом, дозволяє використовувати російську мову в офіційному діловодстві в регіонах, де щонайменше 10% розмовляють цією мовою.

В той же день біля Українського дому народні депутати від опозиції оголосили безстрокову голодовку проти мовного закону.

У п'ятницю, 6 липня, учасники мітингу ухвалили резолюцію, в якій оголошується про початок акції «Україна проти Януковича». Після цього більшість протестуючих розійшлися.

При цьому, виступаючи перед учасниками мітингу лідер партії «Фронт Змін» Арсеній Яценюк подякував усім за участь в акції на захист української мови.

«Ми сьогодні перемогли», - сказав він і наголосив, що відмова голови ВР Володимира Литвина підписувати прийнятий парламентом мовний закон є маленькою, але перемогою цієї акції.

А.Яценюк оголосив про поширення акцій на захист української мови по всій Україні.