Українських миротворців відправляють у Конго

Президент України Віктор Янукович підписав Закон України №5058-VI «Про схвалення рішення Президента України щодо направлення миротворчого контингенту для участі України в Місії ООН зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго».

Про це повідомляє прес-служба Президента України.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня, Верховна Рада ухвалила Закон «Про схвалення рішення Президента України щодо направлення миротворчого контингенту для участі України в Місії ООН зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго», внесений Президентом.

ВР схвалила рішення Президента щодо направлення миротворчого контингенту для участі України у Місії ООН зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго у строки, визначені Радою Безпеки ООН. Термін не визначено, хоч профільний комітет пропонував цей термін обмежити 30 червня 2013 року.

Фінансування витрат, пов'язаних з участю України в Місії ООН зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго, здійснюватиметься за рахунок коштів державного бюджету з подальшим відшкодуванням цих витрат Організацією Об'єднаних Націй.

Передбачено направити у Конго миротворчий контингент загальною чисельністю до 250 військовослужбовців.