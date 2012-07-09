Під Українським домом голодують уже 9 людей

Як повідомили кореспондента УНІАН учасники акції, на даний час біля Українського дому голодує дев’ятеро осіб, зокрема, двоє почали голодовку сьогодні вранці.

Учасники акції перебувають на сходах Українського дому, представники міліції знаходяться перед цією будівлею й охороняють підходи до дверей Українського дому. Загалом, на даний час біля Українського дому знаходиться близько 30 мітингувальників.

Неподалік від Українського дому стоїть автозак.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня Верховна Рада ухвалила закон "Про засади державної мовної політики", що спричинило хвилю протестів по всій Україні.

Ухвалений закон, котрий набуде чинності після підписання Президентом, дозволяє використовувати російську мову в офіційному діловодстві в регіонах, щонайменше 10% жителів яких розмовляють цією мовою.

Того ж дня біля Українського дому народні депутати від опозиції оголосили безстрокову голодовку проти мовного закону.

6 липня учасники мітингу ухвалили резолюцію, в якій оголошується про початок акції «Україна проти Януковича». Після цього більшість протестувальників розійшлися.

Лідер партії «Фронт Змін» Арсеній Яценюк оголосив про поширення акцій на захист української мови по всій Україні.

«Ми сьогодні перемогли», - сказав він і наголосив, що відмова голови ВР Володимира Литвина підписувати прийнятий парламентом мовний закон є маленькою, але перемогою цієї акції.

7 липня учасники акції на захист української мови біля Українського дому заявили, що не підтримують вчорашню заяву опозиції про перемогу і обіцяють залишатися тут до скасування прийнятого парламентом мовного закону.

За словами мітингувальників, незважаючи на те, що вони представляють різні політичні сили, вони не хочуть політизувати це питання і вимагають скасувати цей закон.