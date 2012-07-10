Кабмін створює банк, до якого можна закласти земельну ділянку

Текст документа оприлюднено на урядовому порталі.

Згідно з постановою, створюється Публічне акціонерне товариство «Державний земельний банк» із статутним капіталом 120 млн грн. 100% статутного капіталу банку належить державі.

Для формування статутного капіталу банку планується випустити 120 млн простих іменних акцій номінальною вартістю 1 грн кожна.

Уряд доручив Міністерству аграрної політики і продовольства для формування статутного капіталу банку здійснити оплату акцій за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті України на 2012 рік.

У місячний термін міністерство має подати проект статуту банку для затвердження Кабінетом міністрів.

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Як повідомляв УНІАН, у вересні 2011 року Мінагропрод спільно з Національним банком України створили робочу групу зі створення Державного земельного (іпотечного) банку. Головною метою створення Державного земельного (іпотечного) банку є формування системи довгострокового іпотечного кредитування аграріїв для технічного і технологічного переоснащення сільськогосподарського виробництва.

Планується, що банк видаватиме кредити за ставкою не більш як 8% річних малому і середньому бізнесу для придбання сільгоспземель, а також безпроцентні кредити на проекти, в яких зацікавлена держава.

За словами міністра аграрної політики і продовольства України Миколи Присяжнюка, передбачається почати створення банку з кінця липня 2012 року. За його оцінками, щоб створити і запустити земельний банк, потрібно не менш як 8-12 місяців.

Планується, що регулювати діяльність Державного земельного банку будуть Кабінет міністрів України і Національний банк України.