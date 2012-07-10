Стихія залишила без світла та води 15 тисяч людей в Одеській області

Як повідомили УНІАН в Управлінні МНС в Одеській області, рівень води на деяких ділянках вулиць Гагаріна, Чкалова і Будівельників сягає півтора метра, будинки в Лікарському провулку і на вулиці Добровольського підтоплені менше.

Майже на 1 метр підтоплена зливовими водами також будівля Арцизької РЕМ. Частково підтоплена і будівля Центральної райлікарні.

З урахуванням виниклої ситуації рятувальникам МНС довелося буквально на руках винести з підтоплених будівель чотирьох городян, які не змогли їх самостійно залишити через похилий вік і слабке здоров'я. «Зараз ці люди розміщені у родичів», - уточнили в УМНС.

Рятувальники трьох підрозділів МНС Арцизького району продовжують надавати допомогу населенню і відкачують мотопомпами зливову воду. У райцентр також відряджені підрозділи МНС сусідніх Татарбунарського, Саратського і Білгород-Дністровського районів з 10 одиницями автотехніки і 4 переносними мотопомпами.