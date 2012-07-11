Під порогом школи знайшли авіаційну бомбу
18:31, 11 липня 2012Суспільство
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На Сумщині під ганком школи знайшли авіабомбу часів війни.
На Сумщині в райцентрі Велика Писарівка під порогом школи знайшли авіаційну бомбу часів війни.
Як повідомив УНІАН співробітник Сектора зв'язків із громадськістю УМВС України в Сумській області Андрій Корчака, бомба була виявлена 10 липня під час ремонту будівлі школи. Коли старий ганок демонтували, під ним виявили 50-кілограмову авіабомбу часів Другої світової війни. Бомбу вже знешкодили.
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