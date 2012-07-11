Підтвердився діагноз Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав журналістам у міжнародному аеропорті «Харків» перед відльотом із України лікуючий лікар Ю.Тимошенко Лутц Хармс.

Утім, німецький спеціаліст не озвучив сам діагноз.

«Діагноз був опублікований, мабуть, разів десять у документах та експертизах професора Айнхойпля. Все, що я можу сказати, ми зробили нове обстеження МРТ, і в результаті цього нового обстеження діагноз підтвердився. Тому ці щоденні підозри, що тут є якась симуляція, вони безпідставні, оскільки конкретний діагноз є», - сказав він.

***

Як повідомляв УНІАН, Ю.Тимошенко в жовтні 2011 року було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових угод з Росією в 2009 році. З кінця грудня 2011 року вона відбуває термін у Качанівській колонії в Харкові. З травня через погіршення здоров’я Ю.Тимошенко знаходиться на лікуванні в лікарні "Укрзалізниці" в Харкові (у неї діагностовано міжхребцеву грижу). Німецькі медики клініки "Шаріте" лікують екс-прем'єра в харківській лікарні по черзі, змінюючи один одного.