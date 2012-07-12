Київрада дала добро на скандальне будівництво океанаріуму в зоопарку

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували 79 зі 112 зареєстрованих в залі депутатів.

Депутати дозволили зоопарку укласти договір про спільну діяльність з ТОВ «Подих природи» щодо перепрофілювання об’єкту та його добудови і подальшого використання.

Київрада також дозволила Головному управлінню комунальної власності Києва після введення будівлі океанарію в експлуатацію оформити свідоцтво на право спільної часткової власності територіальної громади столиці та ТОВ «Подих природи» на зазначену будівлю.

Доповідач щодо проекту рішення, начальник Головного управління комунальної власності КМДА Дмитро Парфененко зазначив, що на будівництво павільйону для мавп вже витрачено 60 млн грн, але з 2008 року кошти на його спорудження не виділялися. На сьогодні об’єкт знаходиться у незадовільному стані й роботи необхідно негайно продовжувати.

КМДА, за його інформацією, провела переговори з інвестором – ТОВ «Подих природи», який готовий вкласти у завершення будівництва об’єкту за умови його перепрофілювання в океанаріум 70 млн грн. Також інвестор висунув умов оформити право спільної власності на будівлю.

Як повідомляв УНІАН, 11 липня голова постійної комісії Київради з питань екологічної політики Денис Москаль заявив, що будівництво океанаріуму на території Київського зоопарку може призвести до приватизації частини звіринця.

За словами депутата, комісія Київради з питань екологічної політики відхилила проект рішення про перепрофілювання недобудованого павільйону людиноподібних мавп на території зоопарку в океанаріум.