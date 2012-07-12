Україна та Росія разом будуть ліквідовувати наслідки перебування ЧФ
23:30, 12 липня 2012Суспільство
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Росія та Україна підписали угоду про взаємодію при попередженні надзвичайних ситуацій, пов'язаних із діяльністю військових формувань Чорноморського флоту Росії на території України та ліквідації їх наслідків.
Свої підписи під документом поставили глави МЗС двох країн Костянтин Грищенко і Сергій Лавров, повідомляє РІА «Новости».
Церемонія підписання відбулася після засідання Міждержавної комісії у присутності президентів двох країн Володимира Путіна і Віктора Януковича.
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