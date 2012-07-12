Україна та Росія разом будуть ліквідовувати наслідки перебування ЧФ

Свої підписи під документом поставили глави МЗС двох країн Костянтин Грищенко і Сергій Лавров, повідомляє РІА «Новости».

Церемонія підписання відбулася після засідання Міждержавної комісії у присутності президентів двох країн Володимира Путіна і Віктора Януковича.