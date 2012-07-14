Янукович за вільну торгівлю з Ізраїлем

Президент України Віктор Янукович та віце-прем’єр-міністр, міністр закордонних справ Держави Ізраїль Авігдор Ліберман обговорили питання створення зони вільної торгівлі між країнами та подальшого розвитку ефективної торговельно-економічної взаємодії.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави Української держави.

«Обговорювалися питання створення зони вільної торгівлі, збільшення обсягів торгівлі між країнами», - сказав після зустрічі міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко. «Ми виходимо з того, що цей рік може принести близько 1 мільярда (доларів) загального обміну товарами та послугами», - зазначив він.

К.Грищенко також підкреслив, що за останній час Україна та Ізраїль прийняли кілька принципово важливих рішень, які йдуть на користь громадянам двох країн. Зокрема, йдеться про встановлення безвізового режиму. Міністр наголосив, що це питання також є важливим з точки зору підтримання контактів з нашими співвітчизниками, які в різні часи виїхали до Ізраїлю. «Ми підтримуємо постійний і дуже продуктивний діалог з Державою Ізраїль на всіх рівнях», – заявив він.

За словами міністра, значну увагу під час зустрічі сторони приділили обговоренню ситуації на Близькому Сході. К.Грищенко зазначив, що, зокрема, в Сирії проживають кілька тисяч українських громадян, і сьогодні українській владі важливо розуміти, як бачить, у тому числі, Ізраїль шляхи врегулювання ситуації.

Крім того, під час розмови обговорювалися питання українсько-ізраїльського співробітництва у науково-технічній сфері, зміцнення міжлюдських контактів, політичний діалог.

«Усе це є серйозним фактором збільшення наших можливостей у регіоні і розуміння, яким чином через тих, хто зберігає зв’язки з Україною, можна вирішувати дуже багато проблем і реалізовувати серйозні проекти», – сказав К.Грищенко.