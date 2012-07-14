Огризко: проблеми розмежування моря з Росією не існує

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції «Перспективи українсько-російських відносин: підсумки зустрічі Януковича і Путіна».

За словами В.Огризка, підписана президентами України і Росії Віктором Януковичем і Володимиром Путіним спільна заява про делімітацію морського простору в Азовському і Чорному морях не ставить крапки в цьому питанні.

«Це зроблено для того, щоб хоча б у якийсь спосіб продемонструвати певний поступ в розвитку ситуації», - вважає він.

«Якщо бути точним, то проблеми розмежування як такої не існує. Ще за попереднього уряду ми підійшли до того, що Азовське море було абсолютно чітко, спокійно і до вигоди обох сторін розмежоване», - додав В.Огризко.

За його словами, існує міжнародне морське право та спеціальна конвенція, у якій прописано «все до останнього міліметра», яким чином здійснюється делімітація.

«Якщо тільки мати для цього політичну волю, то це можна зробити протягом кількох місяців, намалювавши всі карти, вимірявши всі градуси, всі широти. Це не є проблемою, проблема є тільки в тому або сторона це хоче зробити, або ні»,- сказав екс-міністр закордонних справ.

На переконання В.Огризка, з Україною «просто ведуть гру, яка називається так: Україна - це якесь незрозуміле політичне утворення, яке повинне так чи інакше десь кудись зникнути».

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Як повідомляв УНІАН, 12 липня у Ялті Президенти України і Росії В.Янукович і В.Путін підписали спільну заяву про делімітацію морського простору в Азовському і Чорному морях, а також у Керченській протоці.

У спільній заяві відзначається, що сторони вважають важливим здійснити делімітацію морських просторів в Азовському і Чорному морях, а також у Керченській протоці, в дусі дружби, добросусідства і стратегічного партнерства, з урахуванням законних інтересів обох держав.

У цьому зв'язку сторони виходять із доцільності після досягнення згоди щодо всіх згаданих просторів укласти відповідну двосторонню угоду.

У документі також відзначається намір сторін забезпечити співробітництво в Азово-Керченській акваторії, включаючи стабільну роботу і розвиток Керч-Єникальського каналу шляхом створення українсько-російської корпорації з управління цією судноплавною артерією.

Росія і Україна в грудні 2003 року підписали Договір про співпрацю у використанні Азовського моря і Керченської протоки. Проте питання спільного використання Азовського моря і Керченської протоки досі не врегульоване. Україна наполягає на проведенні лінії розподілу на основі адміністративного кордону між колишніми Радянським Союзом і УРСР, який позначений на картах і планах. Російська сторона вважає, що відповідно до законодавства колишнього СРСР, внутрішні води між республіками Союзу не розмежовувалися.