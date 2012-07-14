У СІЗО стверджують, що померлий ув'язнений травмувався б'ючись у приступах

Як передає кореспондент УНІАН, цей факт підтвердили в прокуратурі Донецької області.

Також повідомили, що прокуратура витребує і вивчить всі необхідні документи, перевірить законність дій працівників СІЗО при наданні медичної допомоги ув'язненому і тоді дасть оцінку законності прийнятого раніше міліцією рішення за фактом смерті молодого чоловіка.

У свою чергу родичі померлого, як повідомляє місцева телекомпанія «ЮНІОН», заявили журналістам, що Р.Валетов помер у СІЗО в результаті завданих йому тяжких побоїв. Так, тітка померлого Тетяна Єлисєєва сказала, що на тілі загиблого племінника «жодного живого місця, воно було повністю побите, в синцях і гематомах, починаючи з обличчя й до самих п'ят. На руках і ногах були сліди від браслетів, а вище за коліно – сліди від палиць. Не було 2-3 зубів».

Перед надходженням до слідчого ізолятора ушкоджень на тілі хлопця не було, переконують родичі. Мама померлого Валентина Валетова розповіла, що до попадання в СІЗО, за два тижні до смерті, її син «був одягнений в білу майку і шорти, при цьому не було жодного синяка або синця, він був цілим».

Проте в пенітенціарній службі Донецької області такі відомості заперечують, пояснюючи, що молода людина померла від тяжкої хвороби.

Сергій Кравченко, начальник відділу охорони здоров'я обласної пенітенціарної служби, сказав тележурналістам, що «вранці до нього (Р.Валетова) в камеру було викликано медичного працівника, де його виявили без свідомості з показниками здоров’я, що погіршувалися, йому зробили всі необхідні реанімаційні заходи для надання допомоги за стандартом, проте виявилися неефективними».

Незважаючи на це, батьки впевнені в причетності до смерті сина співробітників ізолятора. За їхніми словами, Романа побили в камері. Тому родичі подали заяву в Донецьку обласну прокуратуру.