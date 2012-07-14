Катів у погонах визнали винними, але дали умовні терміни

Про це повідомили УНІАН у прес-підрозділі Управління СБУ в Одеській області.

Вирок Малиновського райсуду Одеси, винесений наприкінці червня, набув чинності.

Екс-міліціонери засуджені до 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном 3 роки.

Прокуратура Одеської області не висловила ставлення до винесеного вироку райсуду.

Як повідомляв УНІАН, кримінальну справу було порушено прокуратурою Одеської області за матеріалами СБУ стосовно 5 співробітників Роздільнянського РВВС Одеської області за вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень) і ч.2 ст.127 (застосування тортур) КК України.

Зокрема, слідством встановлено, що в січні 2010 року співробітники цього РВВС затримали і доставили у відділення двох місцевих жителів, нібито підозрюваних у причетності до скоєння крадіжки.

В ході «бесіди» міліціонери застосовували гумові кийки з метою отримання свідчень від затриманих осіб. Не отримавши їх, правоохоронці почали застосовувати електричний струм, пропускаючи його через тіла потерпілих, а також душили, надягаючи на голову поліетиленовий пакет.

Внаслідок катувань громадяни змушені були визнати себе винними у злочині, якого не скоювали.

У лютому 2010 року співробітниками СБУ спільно з працівниками прокуратури за підозрою в перевищенні службових повноважень і застосуванні тортур було затримано п'ятьох міліціонерів, у тому числі начальника одного із структурних підрозділів РВВС.