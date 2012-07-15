У приватній колекції знайшлась чудотворна ікона, яку вважали втраченою (фото)

Як повідомив у коментарі УНІАН прес-секретар Донецької єпархії Української православної церкви Московського патріархату протоієрей Георгій Гуляєв, стародавня ікона Христа виявлена в приватній колекції донеччанина - відомого збирача релігійного живопису.

Про те, чи буде ікона повернута церкві, поки що невідомо.

«Малочернеччинський образ Спасителя шанувався не лише православними, але й лютеранами і католиками. Образ перебував в селі Мала Чернеччина. Саме для цієї ікони Святійший синод в 1904 році встановив щорічний хресний хід, який збирав численних паломників. В роки громадянської війни ікона була втрачена», - розповів протоієрей Г.Гуляев.

За словами секретаря Сумської єпархії УПЦ протоієрея Георгія Тарабан, у багатьох церквах Сумської області доcі зберігаються копії цієї ікони. Втрачену святиню шукали довгі роки, але безуспішно.

Як повідомили в прес-службі Донецької єпархії, виявлена ікона була досліджена в НДІ Російської академії мистецтв. Згідно з висновком доктора мистецтвознавства, головного наукового співробітника відділу давньоруського і церковного мистецтва НДІ Російської академії мистецтв Ірини Бусєвої-Давидової, «є вагомі підстави вважати, що цей образ є загубленою чудотворною святинею із Всіхсвятської церкви села Мала Чернеччина».

Як сказано у висновку, «ікона за низкою ознак збігається з чудотворним образом з Малої Чернеччини. Він також написаний на полотні і за стилістикою може бути датований другою половиною XVIII століття. Оклад кінця XIX ст. свідчить про шанування ікони саме в цей період, хоча сама вона є більш давньою. Швидше за все, полотно натягнули на дошку саме в зв'язку з влаштуванням окладу і початком шанування. Ручки з тильного боку показують, що образ носили в хресні ходи, а такі були встановлені тільки для чудотворного Малочернеччинського образу».