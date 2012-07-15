Пола Маккартні принизили на концерті в Лондоні
10:19, 15 липня 2012Суспільство
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Полу Маккартні і Брюсу Спрінгстіну відключили мікрофони через тривалий виступ.
Серу Маккартні під час виступу вимкнули мікрофон
Інцидент стався в Лондоні на музичному фестивалі Hard Rock Calling, повідомляє радіостанція «Ехо Москви» з посиланням на Бі-бі-сі.
Організатори визнали їх виступ занадто довгим. У результаті знамениті музиканти були змушені покинути сцену в тиші. Про реакцію П.Маккартні і Б.Спрінгстіна на подію не повідомляється.
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