Пола Маккартні принизили на концерті в Лондоні

Інцидент стався в Лондоні на музичному фестивалі Hard Rock Calling, повідомляє радіостанція «Ехо Москви» з посиланням на Бі-бі-сі.

Організатори визнали їх виступ занадто довгим. У результаті знамениті музиканти були змушені покинути сцену в тиші. Про реакцію П.Маккартні і Б.Спрінгстіна на подію не повідомляється.