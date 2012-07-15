У Севастополі тролейбусна штанга вбила чоловіка

12:43, 15 липня 2012
Суспільство
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У Севастополі тролейбусна штанга, що зірвалася в суботу, смертельно травмувала 60-річного чоловіка.

Тролейбусна штанга вбила 60-річного водія. Фото Аргументи тижня. Крим

 

Як повідомляє сайт «Аргументи тижня. Крим», у тролейбуса, що рухався, зірвалася штанга і, пробивши лобове скло автомобіля Toyota Auris, вдарила в скроневу частину голови водія.

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