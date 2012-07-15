У Севастополі тролейбусна штанга вбила чоловіка
12:43, 15 липня 2012Суспільство
2707 0
У Севастополі тролейбусна штанга, що зірвалася в суботу, смертельно травмувала 60-річного чоловіка.
Тролейбусна штанга вбила 60-річного водія. Фото Аргументи тижня. Крим
Як повідомляє сайт «Аргументи тижня. Крим», у тролейбуса, що рухався, зірвалася штанга і, пробивши лобове скло автомобіля Toyota Auris, вдарила в скроневу частину голови водія.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter