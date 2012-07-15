У понеділок синоптики обіцяють град і шквали

У центральних областях України та на Харківщині сильні зливи, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі у західних областях 10-15°, на півночі 14-19°, на решті території 18-23°; вдень у північних та західних областях 21-26°, в центрі 27-32°, у південній та східній частинах до 36°.

У Київській області у понеділок очікуються короткочасні дощі, грози, місцями шквали 15-20 м/с, вдень в окремих районах град. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 21-26°. У Києві температура вночі 17-19°, вдень 24-26°.

Сьогодні температура води становила у Чорному та Азовському морях 24-27°, у Дніпрі біля Києва 25°.