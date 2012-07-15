Гастролер примудрився за день обчистити двох пасажирок в різних поїздах

Міліція затримала злодія, який примудрився за день обчистити двох пасажирок в різних поїздах - 20-річну студентку-одеситку та 63-річну москвичку. Про це «Сегодня» розповіла прес-секретар управління транспортної міліції на Одеській залізниці Інна Лифар.

«До міліції станції Котовськ з різницею в кілька годин звернулися дві пасажирки потягів «Москва-Одеса» і «Санкт-Петербург-Одеса» із заявами про крадіжки їхнього майна. По «почерку» стало зрозуміло, що в потягах орудує одна й та ж людина. Незабаром на станції Вапнярка міліціонери затримали підозрілого чоловіка, який виходячи з вагона, тримав у руках жіночу сумочку», - пояснила правоохоронець.

За словами начальника відділу карного розшуку УМВС Сергія Єгорова, «гастролером» виявився 30-річний житель одного з сіл Вінницької області. Між пересадками з поїзда в поїзд злодій відсвяткував спиртним першу вдалу крадіжку (у студентки).

«Вагонний» злодій уже двічі був судимий за крадіжки. А зважаючи на нові «подвиги» щодо нього порушено кримінальну справу за статтею «Крадіжка».