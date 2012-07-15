У Чернівцях випекли рекордний торт

Як передає кореспондент УНІАН, торт виготовлено з вафельних коржів з прошарками зі згущеного молока. Він має розмір 2,52 х 2,51 м та вагу 201 кг.

Офіційний представник Книги рекордів України зафіксував рекорд і привітав учасників та гостей Петрівського ярмарку з цим досягненням.

Рекордну випічку презентували місту майстри кондитерського дому «Ваніль».

Після завершення презентації та офіційної фіксації рекорду торт було розділено на частини, які роздали представникам дитячих будинків, інтернатів та будинків сімейного типу, спеціально запрошеним на свято.