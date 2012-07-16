Вулицю Сагайдачного зроблять пішохідною

Про це повідомив заступник голови Подільської районної у м.Києві адміністрації з питань розвитку територій Олександр Королюк, повідомляє газета " Хрещатик".

«Генеральним планом до 2025 року передбачено зробити вулицю Сагайдачного пішохідною. Ця вулиця переходить в Контрактову площу, тут люди зможуть відпочивати. Що стосується Контрактової площі, то для багатьох людей слово «реконструкція» звучить, ніби прийдуть будівельники і почнуть все ламати, щось будувати. Тому я б краще використовував слово «благоустрій». Над цим питанням ми працюємо вже більше двох років, в першу чергу - над питанням заміни інженерних мереж: тут і теплотраса, і газ, і водовідвід, і високовольтні лінії, і трамвайні розв`язки. Ми поміняли всі інженерні мережі на Андріївському узвозі, зібрали звідти дощову воду - вона тепер стікає в один колектор якраз під Контрактовою площею. При сильних дощах він не справляється - а це підтоплення підвалів, комунікацій », - підкреслив він.

Олександр Королюк також повідомив, що в Подільському районі ведуться роботи і з ремонту асфальтового покриття вулиць. Зокрема, в минулому році був укладений новий асфальт по вулицях Введенській, частково - Ярославській, проспекту Свободи.