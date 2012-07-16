У Кіровограді закінчуються місця на кладовищах

Про це повідомляє офіційний сайт Кіровоградської міської ради з посиланням на директора КП «Ритуальні послуги» Олександра Єременка.

За його словами, територія кількох міських кладовищ уже максимально зайнята під поховання, земельні ділянки фактично закінчилися. Міська влада шукає можливості для вирішення проблеми. На сьогодні підготовлені проекти рішень щодо відведення земельних ділянок площею 8 та 4 га поблизу існуючих кладовищ. Також розглядається питання виділення землі для організації нових місць поховань за межами Кіровограда, для чого ведуться переговори з райдержадміністрацією.

На думку О.Єременка, рано чи пізно доведеться реалізовувати в українських містах проекти крематоріїв. Поки вони функціонують лише у Києві, Одесі та Харкові, оскільки їхнє утримання є недешевим.

Загалом, площа закритих і діючих кладовищ у Кіровограді - понад 250 га.

Нагальною проблемою усіх кладовищ міста залишається вандалізм. Крадуть, в основному, огорожі могил, але також не гребують живими і штучними квітами, які потім перепродають, йдеться у повідомленні.