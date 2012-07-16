Чоловік загинув, упавши в цистерну з рідким цементом
11:26, 16 липня 2012Суспільство
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У Чернігові загинув 50-річний чоловік, упавши в цистерну з рідким цементом.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Територіального управління МНС у Чернігівській області.
Нещасний випадок сталася на території ТОВ "Стінком". Під час перекачування рідкого цементу із залізничної цистерни до вантажівки робітник упав у ємність з розчином.
Через сім хвилин на місце події прибув підрозділ МНС. Рятувальники за допомогою пожежних поясів витягли постраждалого з цистерни та передали медпрацівникам швидкої допомоги, проте дорогою до лікарні чоловік помер.
За фактом події правоохоронні органи проводять слідство.
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