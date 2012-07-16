У міліції назвали причину вибуху в Енергодарі

Причиною вибуху, в результаті якого 15 липня в багатоповерховому будинку в Енергодарі постраждав 26-річний чоловік, стало недотримання заходів безпеки при проведенні ремонтних робіт в приміщенні кредитної спілки.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС України в Запорізькій області, «15 липня о 13.14 до чергової частини ГУ МВС України у Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що у місті Енергодар на вулиці Будівельників на четвертому поверсі п'ятиповерхового гуртожитку стався вибух. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група Енергодарського міськвідділу міліції у повному складі, керівництво ГУ МВС області і вибухо-технічна служба НДЕКЦ ГУ МВС. У приміщенні кредитної спілки, яка орендує один з поверхів гуртожитку, проводилися ремонтні роботи. Коли один з будівельників зайшов до офісу, стався вибух. За попередніми даними, у закритому приміщенні стався спалах пароповітряної суміші нафтопродуктів».

За даними ВЗГ, на сьогодні, «основна версія події - недотримання заходів безпеки при поводженні з летючими легкозаймистими речовинами, які використовувалися під час ремонтних робіт».

У чоловіка 1986 року народження, який постраждав у результаті вибуху, медики, за даними ВЗГ, діагностували термічні опіки тіла і верхніх дихальних шляхів.

Як повідомляв УНІАН, 15 липня в Енергодарі у будівлі, розташованій на проспекті Будівельників, 17, де частина приміщень є житловими, а частину займають установи і організації, зокрема міськвідділ міліції і податкова інспекція, стався вибух.

У результаті події постраждав 26-річний чоловік, якого з опіками 2-го і 3-го ступеня тяжкості госпіталізовано до реанімаційного відділення міськлікарні №1.