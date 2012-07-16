Депутати хочуть штрафувати українців за кондиціонери та антени

На думку юристів, справжнє призначення документа - в отриманні додаткового прибутку за рахунок штрафів за порушення в експлуатації інженерного обладнання, у тому числі кондиціонерів або телеантен, пише Lb.ua.

Законопроектом № 10694 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення правил користування жилими будинками і жилими приміщеннями" пропонується підвищити штрафи за порушення правил користування житловими приміщеннями, сходових клітин, ліфтів, під'їздів, прибудинкових територій з 17-51 грн до 340-1360 грн для громадян та з 51-119 грн до 850-1700 грн для посадових осіб.

При цьому, за словами керуючого партнера ЮК "Алексєєв, Боярчуков і партнери" Сергія Алексєєва, документ передбачає накладення штрафу за неправильну експлуатацію інженерного обладнання.

"Що таке інженерне обладнання - це все, чим укомплектований кожен будинок. У першу чергу - це санітарно-технічні системи та прилади опалення, вентиляція, в тому числі кондиціонери, каналізація, системи електрообладнання, радіомережі, телефон, телебачення. Тобто за законом до будь-якій людини можуть прийти і перевірити, як вона встановила кондиціонер, телеантену, чи в дозволеному місці просвердлила отвір для вентиляції квартири або офісу. Враховуючи те, що всіх цих правил по суті ніхто не знає, порушниками стануть всі. А штрафи можуть досягати 1700 гривень" , - підкреслив юрист.

Він також додав, що ходоки з контролюючих органів в першу чергу підуть до бізнесу.

Вторинний інтерес для перевіряючих представлятимуть жителі багатоквартирних будинків, "порушення" яких можна підтвердити, оглянувши, наприклад, як встановлений кондиціонер, телеантена та інше інженерне обладнання.

"Фактично депутати готують чиновникам нову" золоту "жилу в загальнодержавних масштабах. Примітно, що рівень штрафів істотно варіюється, що дозволить чиновникам домовлятися з порушниками, пропонуючи заплатити, наприклад, 1700 гривень в казну або кілька сотень відкупних. Головною цільовою аудиторією законнопроекту стане дрібний та середній бізнес, якому доведеться відкупатися від нових перевірок і вивчати правила експлуатації інженерних систем. Підприємству буде простіше заплатити невеликий штраф, ніж занурюватися в тривалу бюрократичну тяганину ", - упевнений Алексєєв.