У Львівському аеропорту за 2,5 мільярди вже протікає дах

Через 3 місяці після гучного відкриття ультрасучасного львівського терміналу, який коштував 2,5 мільярди гривень, він перетворився на звичайний провінційний вокзал: з даху крапає вода прямісінько у дбайливо розставлені на підлозі відра.

Про це пише iPress.ua з посиланням на користувача Facebook Богдана Тимківа.

"Ну все, у нас в новому аеропорту протікає дах, - каже він. - На підлозі стоять відра, і в них капає вода зі стелі!" - написав користувач.

"Звідки саме капає - важко сказати, адже стеля заставлена різними "арматурами" та витяжками. Але цілком можливо, що це - з вентиляційної труби. Вночі падав дощ, от вода, певно, туди і затекла. Яка ганьба!", - додав він