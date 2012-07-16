На Одеському кінофестивалі глядачі залишили кінозал на 15-ій хвилині фільму

Сьогодні на III Одеському міжнародному кінофестивалі на кілька годин було перервано показ конкурсного фільму «Голлівудське сміття» через збій в електропостачанні Одеського театру музичної комедії імені Водяного, де він демонструвався.

Про це повідомив УНІАН один із учасників перегляду конкурсної програми.

За його словами, «демонстрація фільму за участі Уїльяма Болдуїна, Майкла Медсена, Деріл Ханни й інших акторів була перервана приблизно на 15-17 хвилині. Глядачі спершу розраховували, що в залі включать електроосвітлення, а потім почали залишати знеструмлений театр музкомедії».

Як повідомили УНІАН у Центральному районі електромереж ВАТ «Одесаобленерго», причиною збою в енергопостачанні мікрорайону Одеси, де знаходиться театр музкомедії, стала аварія на найближчій підстанції РЕМ.

У РЕМ запевнили, що через кілька годин відновлять електропостачання цього мікрорайону облцентру.

О 19.00 фільм «Голлівудське сміття» знову демонструватимуть у театрі музкомедії.

Як повідомлялося, організатори ОМКФ-2012, що стартував 13 липня в Одесі в Театрі опери і балету, визначили, що Театр музичної комедії імені Водяного буде головним фестивальним центром, оскільки має найбільший зал – на 1260 глядачів.