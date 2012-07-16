Правозахисники: Половину українців не беруть на роботу через вік

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН сказали соціальний психолог Віктор Пушкар та експерт Харківського інституту соціальних досліджень Марія Колоколова.

"В Україні дуже поширена дискримінація за віком, над подоланням якої теоретично мали б працювати державні та громадські організації. Але інформація про таку роботу у нас відсутня", - сказав В.Пушкар.

Фахівець, зокрема, навів дані соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, згідно з яким 49,9% респондентів вважають, що в Україні існують вияви дискримінації, і майже половина з таких респондентів назвали саме обмеження прав громадян за віковою ознакою.

"Практика відмови у прийомі на посаду надто молодих позбавляє їх можливості навчитись працювати. Надто "старим", тобто людям після 50, 40 чи навіть 30 років відмовляють у прийомі на роботу, бо тими, хто має досвід роботи, важче керувати маніпулятивними методами, нав'язувати безглузді прояви корпоративної лояльності", - додав В.Пушкар.

У свою чергу М.Колоколова зазначила, що в Україні близько третини безробітних становлять люди віком від 40 до 59 років. "Представники саме цієї вікової категорії мають найбільший життєвий та фаховий досвід, але через низку причин часто опиняються "за бортом" ринку праці. Людям, старшим за 45 років, дуже складно працевлаштуватися, тим більше офіційно, тому часто їм доводиться погоджуватися на низькооплачувану роботу, не маючи ніяких трудових договорів, пільг, соціальних пакетів, оплачуваних відпусток", - повідомила вона.

За її словами, згідно з даними дослідження, проведеного Харківським інститутом соціальних досліджень, вікові обмеженні містяться у 15% газетних оголошень та у 58% Інтернет-оголошень. "Також було виявлено, в межах якого віку людям легше за все знайти бажану роботу - від 23 до 39 років. Водночас лише 9,7% з тих, хто стикався у своєму професійному житті з проявами вікової дискримінації, намагалися боротися за свої права. Інші ж - 90,3% не робили нічого", - повідомила М.Колоколова.