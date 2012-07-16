Працівники кримського держрадіо заявляють про цензуру

Про це Радіо Свобода повідомила автор програми, журналістка Алла Петрова. За її словами, на знак протесту вона написала заяву на звільнення.

Алла Петрова повідомила, що їй висунули формальні претензії: спершу про відсутність затвердженого сценарію програми, а потім про погану якість звуку з виступів на мітингу і в політичній заангажованості та «агресивності».

Журналістка сказала, що її заява про звільнення з ДТРК «Крим» стала «емоційною реакцією на цензуру і тиск», з яким вона зіштовхнулася на роботі останнім часом.

Виконувач обов’язків генерального директора ДТРК «Крим» Степан Гулеватий повідомив, що має намір «особисто розібратися в конфліктній ситуації» і тому заяву Алли Петрової не підписав.

Також на початку червня керівництво Державної телерадіокомпанії «Крим» зняло з телеефіру випуск новин «Хаберлер», яку готує Кримськотатарська редакція каналу. Як стверджували журналісти цієї редакції, підставою для зняття програми стала відсутність у ній повідомлень про Президента України.

7 липня в Сімферополі пройшла заборонена судом акція кримської громадськості, під час якої її учасники ухвалили і передали до Постійного представництва Президента України в Криму звернення, в якому закликали спікера українського парламенту Володимира Литвина не підписувати закон про засади мовної державної політики.