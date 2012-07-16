Швидкісні Hyundai можуть зруйнувати старі залізничні колії України

Україну масово пересаджують на швидкісні потяги, вже восени надійде нова партія експресів, що мають розганятись до 160 км/год., йдеться в сюжеті ТСН-Тижня.

От тільки сягнути заповітної позначки досі не вдавалось. Мало того, від часу запуску у травні нові експреси ламалися майже 10 разів. Але найбільша проблема не потяги - а колія, кажуть залізничники. Бо за законом їздити по ній можна не швидше 70 км/год. Лише у травні-червні на українських коліях були десятки надзвичайних ситуацій.

Щодня монтер шляху Максим та його колеги із бригади наводять лад на дорозі, що веде до Запоріжжя. "Гуму треба міняти, околодки треба змінювати! Багато роботи! Практично кожен день виїзди, виїзди, виїзди!", - каже Максим.

Восени тут планують запустити нові потяги зі швидкістю руху 160 кілометрів. А це – уже проблема, визнає монтер Максим. Каже, в документах чітко записано – максимальна швидкість руху не може перевищувати 70 км/год. І додає, що вже зараз пасажирські поїзди ходять по цих коліях 100 км/год. Що може початися на швидкості 160 км/год., знає інший монтажник - Вадим. "Під тиском поїзда колії можуть у різні сторони розвернутися і все!", - застерігає він і додає, що теперішньої сотні на годину для застарілих українських колій вже забагато. В "Укрзалізниці" кажуть, що перехід на вищі швидкості - це необхідність. А полотно підремонтують і частково замінять.

У Японії майже та ж протяжність колій, що й в Україні - 21 тисяча кілометрів. Місцями теж ненова колія, але завжди в бездоганному стані. Там суворо контролюють швидкість руху, і на старих коліях вона не перевищує 130 км, аби запобігти аварій. Потяги там буквально таки літають із середньою швидкістю 260 кілометрів, а максимальною – майже 360.

Але зробити справжню швидкісну залізничну магістраль Україні не по кишені. Один кілометр такого шляху стане у 12 мільйонів гривень. При нинішній вартості проїзду – суцільні збитки. У Японії квиток на швидкісний потяг коштує, як на літак. Наприклад, за японськими розцінками, доїхати у Донецьк і назад коштувало б 4,5 тисячі гривень. Чи готові Українці стільки платити за швидкість – питання.

В Японії середня затримка на рейсах менше 20 секунд. Якщо потяг спізнився більш, ніж на 5 хвилин – пасажирам видають довідки для школи чи роботи. І всі штрафи автоматично переадресовуються на залізницю. Фінансові втрати наших Hyundai та Škoda в такому разі були б грандіозними, бо кількість спізнень і поломок надто велика. Та причина не в рухомому складі, а насамперед у колії - яка не може із застарілої одразу стати сучасною.