Через пильного охоронця евакуювали ТРЦ в Житомирі

21:42, 16 липня 2012
Суспільство
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У Житомирі з торгівельно-розважального центру через залишену спортивну сумку евакуйовували людей, оскільки боялися, що там може бути вибухівка.

Завдяки охоронцю житомиряни підхопили всеукраїнську хвилю

Як повідомила УНІАН працівник Відділу громадських зв’язків Управління МВС України у Житомирській області Ольга Номерчук, сьогодні близько 17.00 правоохоронцям на лінію «102» зателефонував охоронець торгівельно-розважального центру. Чоловік повідомив, що у приміщенні торгівельного залу поблизу туалету виявлено спортивну сумку, якою впродовж години ніхто не цікавиться.

На місце події виїхали слідчо-оперативна група Богунського райвідділу міліції, експерти-вибухотехніки та співробітники інших компетентних служб правоохоронних структур.

Під час огляду підозрілого предмету провели евакуацію людей, які знаходилися у центрі.

Вже за годину експерти-криміналісти повідомили, що жодних вибухових пристроїв та речовин у сумці не виявлено. У пакеті, що був усередині спортивної сумки, були чоловічі речі.

Роботу ТРЦ відновлено.

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