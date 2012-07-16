Через пильного охоронця евакуювали ТРЦ в Житомирі

Як повідомила УНІАН працівник Відділу громадських зв’язків Управління МВС України у Житомирській області Ольга Номерчук, сьогодні близько 17.00 правоохоронцям на лінію «102» зателефонував охоронець торгівельно-розважального центру. Чоловік повідомив, що у приміщенні торгівельного залу поблизу туалету виявлено спортивну сумку, якою впродовж години ніхто не цікавиться.

На місце події виїхали слідчо-оперативна група Богунського райвідділу міліції, експерти-вибухотехніки та співробітники інших компетентних служб правоохоронних структур.

Під час огляду підозрілого предмету провели евакуацію людей, які знаходилися у центрі.

Вже за годину експерти-криміналісти повідомили, що жодних вибухових пристроїв та речовин у сумці не виявлено. У пакеті, що був усередині спортивної сумки, були чоловічі речі.

Роботу ТРЦ відновлено.