В Івано-Франківську на захист мови голодують уже п'яту добу

У центрі Івано-Франківська на Вічевому майдані від вечора 13 липня триває безстрокова протестна акція голодування проти "мовного" закону.

Про це "Українській правді" повідомив комендант наметового містечка 20-річний Микола Гаврилюк.

За словами студента, він голодує вже п'яту добу.

"З понеділка до мене приєдналися і голодують іще два студенти – 20-річний Андрій Клюба і 21-річний Степан Дуденчук", - заявив Гаврилюк.

Він стверджує, що активісти організовано збираються вирушити до Києва і там приєднатися до всеукраїнської акції протесту.

"Дуже багато людей підходять і просять, щоб ми записали їхні контакти і повідомили, коли будемо їхати до Києва. Вони теж хочуть приєднатися", - додав голодуючий.

За його словами, вимоги у івано-франківських голодуючих такі самі як і в київських - скасування "антиукраїнського мовного закону українофобів Колесніченка-Ківалова".

Як відомо, 7 липня біля Українського дому молодь оголосила про безстрокову акцію голодування проти "мовного" законопроекту. Станом на вівторок у центрі Києва голодують 12 осіб.