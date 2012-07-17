В Івано-Франківську на захист мови голодують уже п'яту добу
На Вічевому майдані триває акція проти мовного закону.
У центрі Івано-Франківська на Вічевому майдані від вечора 13 липня триває безстрокова протестна акція голодування проти "мовного" закону.
Про це "Українській правді" повідомив комендант наметового містечка 20-річний Микола Гаврилюк.
За словами студента, він голодує вже п'яту добу.
"З понеділка до мене приєдналися і голодують іще два студенти – 20-річний Андрій Клюба і 21-річний Степан Дуденчук", - заявив Гаврилюк.
Він стверджує, що активісти організовано збираються вирушити до Києва і там приєднатися до всеукраїнської акції протесту.
"Дуже багато людей підходять і просять, щоб ми записали їхні контакти і повідомили, коли будемо їхати до Києва. Вони теж хочуть приєднатися", - додав голодуючий.
За його словами, вимоги у івано-франківських голодуючих такі самі як і в київських - скасування "антиукраїнського мовного закону українофобів Колесніченка-Ківалова".
Як відомо, 7 липня біля Українського дому молодь оголосила про безстрокову акцію голодування проти "мовного" законопроекту. Станом на вівторок у центрі Києва голодують 12 осіб.