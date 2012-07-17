Кабмін спродасть титанову галузь - видно інтереси Фірташа

Кабінет міністрів прийняв рішення про передачу 100% акцій Публічного акціонерного товариства “Державна холдингова компанія “Титан України» Фонду державного майна для подальшого продажу акцій «ДАК «Титан», ПАТ «Кримський титан» і ПАТ «Сумихімпром» і ліквідації ДХК.

Відповідне розпорядження (№469 від 11 липня ц.р.) розміщене на сайті уряду.

Згідно з документом, ФДМУ має виключити зі статутного капіталу і продати держпакет акцій ПАТ “Кримський титан” у розмірі 50% плюс 1 акція; через місяць виключити і продати 100% акцій ПАТ “Сумихімпром” і ПАТ “ДАК “Титан”

Також, згідно з розпорядженням, ДХК “Титан України” має бути ліквідована.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2010 р. уряд Миколи Азарова скасував заборону на відчуження майна ДХК «Титан України», запроваджене колишнім урядом у березні 2010 р.

Українському бізнесмену та інвесторові Дмитру Фірташу належить Група компаній Group DF, яка володіє 90% акцій компанії OstChem Holding AG, котра в свою чергу контролює 50% - 1 акція ЗАТ «Кримський Титан».

Д.Фірташ заявляв, що тільки швидке створення вертикально-інтегрованого титанового холдингу дасть змогу Україні зберегти свої позиції на світовому ринку титану.

Довідка УНІАН. Кабінет міністрів у лютому 2009 р. своєю постановою схвалив створення Державної холдингової компанії “Титан України”. Засновником компанії від імені держави виступило Міністерство промислової політики.

До статутного фонду створеного акціонерного товариства були передані державні пакети акцій у розмірі 100% ВАТ «Сумихімпром», ДАК «Титан», що здійснює корпоративне управління 50%+1 акція ЗАТ «Кримський титан», і Запорізького державного титаномагнієвого комбінату після перетворення його у відкрите акціонерне товариство.