Міністр застеріг області від заборони на вивезення зерна

Більше того, така заборона може призвести до зменшення обсягу інвестицій і позначитися на динаміці розвитку аграрного сектора.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Присяжнюк сьогодні під час робочої поїздки до Черкаської області.

«Від заборони на вивіз зерна за межі області втратять лише ці регіони, і не лише зараз, але й у майбутньому, оскільки це позначиться на динаміці розвитку аграрного сектора. Будь-яка заборона призводить до того, що інвестор зменшує обсяг інвестицій, а нові ніколи туди не прийдуть», - підкреслив міністр.

На думку керівника відомства, ніяких причин для ухвалення таких рішень немає.

«Сьогодні держава, маючи Аграрний фонд, державний і регіональні резерви, повністю забезпечує продовольчим зерном внутрішній ринок. А обмеження вільного руху зерна може призвести до того, що в майбутньому області не зможуть використовувати потенціал аграрного сектора в економіці свого регіону», - зазначив М.Присяжнюк.

Нагадаємо, Мінагропрод прогнозує цього року виробництво зерна обсягом 45-47 млн тонн проти 56,7 млн тонн у 2011 році.